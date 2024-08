Visite mediche e firma: Cuadrado come soluzione dell’ultimo minuto | Lo hanno preso a parametro zero

Juan Cuadrado, non ci sono più dubbi: visite mediche effettuate e firma ad un passo, il colombiano sta per tornare

Il calciomercato estivo terminerà tra pochissime ore. Sono ancora molti i club che devono perfezionare le ultime cessioni e, soprattutto, gli ultimi acquisti. Nella lista degli svincolati di lusso spicca il nome di Juan Cuadrado. Nonostante la veneranda età (36 anni compiuti nel mese di maggio), il giocatore può fare tranquillamente comodo a top club.

La sua ultima esperienza con la maglia dell’Inter è stata tutt’altro che da ricordare. I tifosi nerazzurri, infatti, si ricordano di lui più per il tempo trascorso in infermeria che sul terreno di gioco. Anche perché i dati parlano chiaro: tra campionato e coppe ha collezionato 12 presenze complessive, condite da 2 assist.

Decisamente troppo poco per ottenere il rinnovo del contratto. A quanto pare, però, il peggio sembra essere stato messo definitivamente alle spalle. In particolar modo per i suoi problemi fisici che non sono altro che un lontano ricordo. Nelle ultime ore, però, qualcosa sul suo futuro è cambiato e sta per cambiare.

Oramai il periodo da “disoccupato” sta per volgere al termine. Il club italiano lo vuole come rinforzo sulla fascia destra nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Non solo: il terzino destro ha effettuato le visite mediche di rito ed ora non aspetta altro che firmare il contratto con la nuova squadra.

Cuadrado, tutto fatto: il colombiano ritorna in Serie A, che colpo per la big

E’ una Atalanta letteralmente scatenata in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Proprio sulla fascia destra, oltre ad avere Davide Zappacosta, i bergamaschi hanno chiuso con il Torino per Raoul Bellanova. Finita qui? Neanche per sogno visto che la ‘Dea’ ha perfezionato l’arrivo proprio di Juan Cuadrado.

Il giocatore, come confermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, ha effettuato le visite mediche per la sua prossima e futura nuova squadra. Per l’ex Inter è pronto un anno di contratto. Un rinforzo di assoluta esperienza internazionale per il tecnico Gian Piero Gasperini.

Cuadrado, colpo Atalanta: firmerà per una stagione

I documenti verranno firmati nelle prossime ore. Un colpo importante per la ‘Dea’, a parametro zero, in vista della prossima edizione della Champions League e di un campionato che si preannuncia molto avvincente rispetto alle stagioni passate.

Niente da fare, quindi, per un suo ritorno a casa in Colombia. Anche le squadre saudite, che avevano pensato proprio a lui, dovranno virare su altri obiettivi.