Crescono i contagi in Germania. Secondo quanto riporta “Ilmessaggero.it”, Il Robert Koch Institute, l’organizzazione responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania, ha registrato nelle ultime 24 ore 1.045 nuovi casi.

Era dallo scorso 7 maggio che non si riscontrava un numero così alto. L’aumento dei contagi, secondo i giornali tedeschi, può essere dovuto anche al rientro dei vacanzieri che in alcuni casi ritornano da zone a rischio. Mentre il numero totale di casi registrati nel paese dall’inizio dell’epidemia raggiunge quota 213.067, con 9175 decessi, il ministro federale della Salute, Jens Spahn, ha annunciato una conferenza stampa in giornata. Solo pochi giorni fa le scuole del Meclemburgo-Pomerania occidentale avevano riaperto le proprie porte a oltre 150mila studenti – si legge -.