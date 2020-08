Nello scorso campionato di serie D il Biancavilla ha dimostrato di essere una squadra non semplice da affrontare: il Palermo ha risolto a fatica entrambi gli impegni in campionato contro la formazione catanese, mentre in Coppa Italia di categoria i gialloblu sono addirittura riusciti nell’impresa di eliminare i rosanero al Barbera, ai calci di rigore. Una società dunque molto ambiziosa che sta lavorando per allestire una rosa adatta a competere nei piani alti del prossimo campionato. Attraverso un comunicato rilasciato sulla propria pagina Facebook, il Biancavilla ha annunciato l’acquisto del difensore palermitano, cresciuto nelle giovanili delle aquile, Fabrizio Ferrante.

“FABRIZIO FERRANTE GIUNGE A BIANCAVILLA!

Ennesimo colpo da novanta per il Biancavilla, che comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore palermitano Fabrizio Ferrante!

Classe ’95, nonostante la giovane età vanta più di 120 presenze in Serie D, campionato che conosce a fondo e che ha avuto modo di vivere a pieno.

Dopo essersi forgiato nel settore giovanile del Palermo, squadra della sua città, nel gennaio 2014 arriva la chiamata dell’Akragas, con cui inizia il suo percorso nella massima serie dilettantistica nazionale.

Successivamente si trasferisce a Brolo con la quale scenderà in campo ben 26 volte, prima di chiudere le valigie e partire in direzione Venezia. Nel cuore della laguna, saranno 21 le apparizioni ufficiali collezionate da Ferrante.

Nel 2017 si accasa all’Igea Virtus disputando un campionato da protagonista e riuscendo anche a vincere i play off di categoria.

Nelle ultime stagioni si è districato tra Altamura, Acr Messina e Castrovillari, riuscendo sempre a lasciare il segno.

Adesso comincia una nuova avventura sicula, e Fabrizio è pronto a dimostrare tutto il suo valore.

Benvenuto!”