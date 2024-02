Virtus Verona-Padova, Torrente: «Valente titolare? Deciderò domani»

Domani pomeriggio andrà in scena Virtus Verona-Padova, uno dei match della 24esima giornata del girone A di Serie C. Il mister biancoscudato, Vincenzo Torrente, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita soffermandosi anche sulla possibile titolarità di Nicola Valente:

«Ha grandi motivazioni e tanta voglia, al tempo stesso valuterò in rifinitura come sta. Valente può giocare a destra come a sinistra, così come giocare da mezzala o con tra i fantasisti alle spalle della punta. Valuterò domani se giocherà dal 1′ minuto.

Mercato? Speravo nell’arrivo di tanti giocatori di qualità, ma non è scontato. Bravissimo Mirabelli a cogliere le varie opportunità. Sono contento, perché sono arrivati giocatori funzionali, di esperienza e che sanno reggere pressioni».