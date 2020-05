Come si legge su “Gds.it” un insegnante sessantenne è stato arrestato e posto ai domiciliari: è accusato di stalking e abusi nei confronti di una alunna. L’uomo, insegnante presso un istituto superiore della città, è indagato per atti persecutori e per «atti diretti in modo non univoco a compiere atti sessuali» ai danni dell’alunna minorenne. Nel maggio del 2019 i genitori della ragazza avevano denunciato al commissariato Libertà i comportamenti che il professore aveva avuto nei confronti della figlia.