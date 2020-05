Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi intervenuto ai microfoni di “Tmw” si è espresso in merito alla promozione della sua squadra, ormai solo da certificare: «Per fortuna non devo essere io a decidere, ci sono le autorità preposte chiamate a prendere posizioni importanti. Entro il 20 dovremmo sapere qualcosa in più, la certezza è che il partito degli scontenti sarà inevitabilmente nutrito. So che la promozione delle prime dei tre gironi non è in discussione, lavoreranno per stabilire i criteri per la quarta squadra che disputerà il campionato di serie B. Come società non possiamo fare altro che aspettare, credo che a stretto giro di posta arriveranno comunicazioni ufficiali. A prescindere dalla ripresa o meno, ritengo che abbiamo dimostrato sul campo il nostro valore meritando il primo posto in classifica in un girone difficilissimo. Quale è stato il segreto della Reggina? Bisogna essere onesti: a inizio stagione eravamo inseriti nel giro delle squadre di spessore, ma nessuno avrebbe immaginato un campionato di livello così alto. Bari, Ternana, Monopoli e tanti altri club hanno disputato un’annata straordinaria e meritano i nostri complimenti sinceri, hanno avuto soltanto la sfortuna di affrontare una Reggina quasi perfetta e che ha sbaragliato la concorrenza. Il merito? Aver saputo gestire il calo fisiologico ad inizio 2020. Dopo la sconfitta netta sul campo della Cavese si poteva pensare ad una rimonta delle avversarie, per fortuna però ne siamo usciti alla grande e in tempi brevi ben figurando negli scontri diretti. Non eravamo brillantissimi, è vero, ma abbiamo sopperito con cuore, determinazione e carattere. Si è creata l’alchimia giusta tra le varie componenti, primeggiare nel girone C non è mai semplice».