Violare il protocollo? Come truccare una gara: la FIGC si rafforza con 31 ispettori in più

Secondo quanto riporta la “Gazzetta dello Sport”, dal Consiglio Federale tenutosi ieri, un’altra delle decisioni è stata quella di equiparare le sanzioni in caso di mancata effettuazione dei controlli sanitari in merito all’emergenza Coronavirus, a quelle previste per l’illecito sportivo. Si va dall’ammenda ai punti di penalizzazione, fino ad arrivare all’esclusione dal campionato.

Il protocollo in questione prevede controlli preventivi e periodici in particolare per l’effettuazione dei test molecolari (i tamponi), che devono essere effettuati ogni quattro giorni. La Federcalcio ha deciso inoltre di rafforzare il pacchetto dei suoi collaboratori. Infatti, ce ne saranno 31 in più, quasi tutti “professionalità esperte in materia medico-sanitarie”.