Secondo quanto riporta “La Gazzetta del Mezzoggiorno”, dopo il Consiglio Federale di ieri, al Foggia resta la possibilità e speranza del ripescaggio per rientrare nel calcio professionistico. Il Consiglio federale ha precisato che, per quanto riguarda la Lega Pro, sono promosse in B Monza, Vicenza e Reggina, mentre retrocedono in Serie D Gozzano, Rimini e Rieti. Il resto delle promozioni nel torneo cadetto e retrocessioni in quarta serie scaturiranno da playoff e playout. Per quanto riguarda invece i ripescaggi in Serie C, bisognerà procedere con quest’ultimi nel caso si creassero dei vuoti nell’elenco delle ammesse al torneo.

L’idea avanzata dalla LND nel suo ultimo Consiglio direttivo è stata quella di procedere ad eventuali ripescaggi privilegiando il merito sportivo. Il Foggia si è fermato al secondo posto in classifica e ad 1 solo punto di distacco dal Bitonto, il club è dunque in una posizione abbastanza favorevole per quanto riguarda il merito sportivo e sembra avere buone chance di ripescaggio.

Resta da chiarire se la graduatoria verrà definita dando peso solo a quanto realizzato sul campo dalle squadre o anche tenendo presente la tradizione sportiva delle città e la media-spettatori nelle stagioni recenti; quanti soldi occorrerà garantire per essere ripescati e se, per l’integrazione dell’organico della terza serie, si procederà o meno con lo stesso ordine seguito l’anno scorso, ovvero una seconda squadra di società di Serie A, poi una società di Serie D e una retrocessa dalla C.