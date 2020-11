“Facciamo un lockdown programmato una volta al mese. Una settimana in case e tre con una vita quasi normale. Il lockdown funziona solo se è totale, altrimenti dobbiamo trovare delle misure di convivenza con il virus, dico solo che a Padova questa settimana gli aperitivi si facevano alle 16.

La settimana al mese servirebbe a smaltire la diffusione del contagio, se non una settimana, almeno 10 giorni.





Adesso una settimana non basta, bisogna intervenire con almeno due settimane, ma l’importante è evitare questi decreti caotici, non vediamo gli effetti di uno e subito ne vediamo un altro: programmiamo”. Queste le parole dell’immunologa, Antonella Viola, rilasciate ai microfoni di Radio 24 in merito al lockdown per l’emergenza Coronavirus.