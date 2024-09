Vinicius Jr.: «Razzismo in Spagna? Penso che dovremmo cambiare sede Mondiale 2030»

Ai microfoni della CNN, emittente televisiva statunitense, il fuoriclasse del Real Madrid Vinicius Jr è tornato a parlare del tema razzismo in Spagna. Vinicius Jr, questa volta però, usa toni particolarmente accesi, attaccando il Mondiale 2030 in terra spagnola.

«Spero che la Spagna possa crescere e capire quanto sia grave insultare una persona per il colore della pelle. Penso che dovremmo cambiare la sede dei Mondiali, perché i giocatori non possono subire episodi di razzismo.

Non tutti sono razzisti in Spagna, ma c’è un gruppo che finisce per oscurare il volto del Paese. Io adoro stare qui e amo il Real Madrid, ma vorrei avere condizioni migliori per vivere in serenità con la mia famiglia

Non sono l’unico. Tutti i giocatori al club hanno detto che lasceranno il campo se dovesse succedere di nuovo; bisogna fare così se si vuole una mentalità differente. ».