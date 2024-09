Norvegia, clamoroso errore dell’antidoping: in lista anche due giocatori morti da decenni

Nel ritiro della Norvegia è arrivata l’agenzia antidoping nazionale per testare diversi calciatori selezionati dal nuovo ct Solbakken.

Nulla di particolare, se non per un fatto tanto clamoroso quanto surreale: nella lista presentata comparivano anche i nomi di due giocatori particolari, Jørgen Juve ed Einar Gundersen. Rispettivamente deceduti nel 1983 e nel 1962.

Davanti all’errore anche il tecnico della Nazionale ha voluto dire la sua: «Sembrava che ci fosse una telecamera nascosta- ha poi spiegato in conferenza stampa rivelando i retroscena dell’accaduto- probabilmente hanno controllato solamente la prima parte della lista, quella che riportava i nomi effettivi dei giocatori oggi in nazionale. Einar Gundersen e Jørgen Juve? Veh per loro c’ stata una convocazione un po’ tardiva…».