Vince il Venezia sul Bari, Vanoli: «Vittoria che abbiamo voluto fortemente»

Netta vittoria del Venezia sul Bari per 3-1. I padroni di casa nel prossimo turno sbarcheranno a Palermo per affrontare gli uomini di mister Corini al “Renzo Barbera”. Il tecnico Vanoli si è espresso al termine del match.

Di seguito le sue parole:

«Una vittoria fondamentale, che abbiamo voluto fortemente. Dobbiamo essere umili e capire che ci sono momenti della partita in cui bisogna soffrire. I cambi mi hanno dato molto, Jajalo ha fatto uno spezzone importante e con lui sono cambiati anche i ritmi della partita. Dobbiamo essere bravi a recuperare energie. Altare ho dovuto toglierlo per un problema all’adduttore. E’ una fortuna avere una rosa di ragazzi che sono tutti partecipi. Anche Idzes ha fatto un secondo tempo importante. In settimana avevo parlato con Bjarkason che aveva fatto il quinto di sinistra a Foggia. A volte siamo stati troppo frenetici, a volte dobbiamo gestire meglio i momenti. Siamo ancora lì, a due punti dalla Cremonese, ce la giochiamo fino alla fine. Ringrazio i tifosi che ci sono stati vicino e sono stati la nostra energia. Vederli al campo ci ha dato un’energia importante».