Vince il Venezia sul Bari, Jajalo: «A Palermo sarà gara di qualità, avrò tante emozioni»

Netta vittoria del Venezia sul Bari per 3-1. I padroni di casa nel prossimo turno sbarcheranno a Palermo per affrontare gli uomini di mister Corini al “Renzo Barbera”. L’ ex rosanero Jajalo, al termine del match, si è espresso in conferenza stampa parlando anche, appunto, della prossima sfida.

Di seguito le sue parole:

«Prima di tutto devo stare bene, tutto il resto viene di conseguenza. Il gol annullato? Un peccato, ma cosa vuoi dire a Sverko? Sono cose che succedono. Mi sento meglio, spero di poter dare il mio contributo. Il Bari? Penso che una squadra quando è sotto rischi il tutto per tutto. Dovevamo sfruttare meglio alcuni palloni che abbiamo avuto a disposizione. Siamo una squadra che ha ancora tanti margini di miglioramento. La prossima partita a Palermo? Sarà una partita fra due squadre di alta qualità, i tifosi si divertiranno. Avrò tante emozioni, ma adesso sono un giocatore del Venezia e la vita va avanti»