Incredibile cosa ha fatto un tifoso indiano che ha vinto ben 5661 euro per la sconfitta del Tottenham contro il Brighton.

Secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport” ha vinto nel gioco di scommesse puntando sulla sconfitta degli Spurs, ma non contento, ha voluto fare pure un annuncio prendendo in giro lo “Special One”. Di seguito il suo annuncio: “Carissimo Mourinho. Questo annuncio l’ho pagato con le 5000 sterline che ho vinto quando il Tottenham ha perso contro il Brighton. Qui c’è un trofeo speciale per ringraziarti. Potrebbe essere l’unico che vincerai in questa stagione”.