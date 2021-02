Brutte notizie per l’Atletico Madrid, dopo Joao Felix anche Moussa Dembelè è risultato positivo al Coronavirus.

Ad annunciarlo è stato il sito ufficiale dei colchoneros, adesso per il Cholo Simeone è vera e propria emergenza in attacco. Come se non bastasse Dembelè ancora non era sceso in campo agli ordini del tecnico argentino.