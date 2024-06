Vieni con me in Arabia: Pioli lo chiama e lo convince a lasciare Milano | Primo colpo rossonero

La Saudi Pro League fa spesa dal Milan, prima Stefano Pioli, poi un’altra stella: la convince l’ex tecnico.

Pioli in Arabia Saudita è più che una suggestione. La volontà di puntare a tecnici italiani del resto da parte dei club della Saudi Pro League è chiara e sotto gli occhi di tutti, con anche Allegri fortemente cercato nelle ultime settimane. Senza squadra attualmente, il tecnico emiliano si starebbe guardando intorno, e di offerte dall’Europa in questo momento non sembrano arrivarne.

Ecco perché la pista araba diventa concreta, ma nel mirino dell’Al-Ittihad non c’è solo l’ex rossonero. Sì, perché il club di Benzema guidato fino a questo momento da Gallardo è arrivato quinto in campionato e vuole rifarsi dopo una brutta stagione. Lo ha detto lo stesso presidente, ammettendo le colpe dell’argentino e affermando di avere almeno 3 nomi per il nuovo allenatore.

Insieme a Pioli potrebbe arrivare anche una stella del Milan, che a questo punto insieme a quello che è stato il suo allenatore per cinque anni potrebbe anche essere invogliato a lasciare l’Italia per l’Arabia.

Pioli si porta un milanista in Arabia

Pioli primo sponsor per l’Arabia? Rimane da capire se il tecnico accetterà l’eventuale proposta dell’Al-Ittihad. La squadra adesso in mano a Gallardo ha piani importanti per il futuro, e vuole tornare in alto in Campionato. E chissà che il club non punti a Pioli proprio per fare leva su altre stelle del Milan. Una su tutti sembra a un passo dall’Arabia Saudita, dopo avere salutato il Milan.

Se i club arabi sarebbero sulle tracce di Leao, che ha una clausola da 175 milioni per liberarsi, al momento la pista più concreta è rappresentata da Simon Kjaer. Il danese ha salutato il Milan a fine stagione, e in queste ore il suo nome è stato accostato a quello dei club arabi.

Kjaer, pressing dalla Saudi Pro Leauge

Lo scorso aprile Kjaer aveva annunciato di avere rifiutato offerte dall’Arabia Saudita, ma una chiamata del suo ex allenatore potrebbe anche riuscire a convincerlo. Lo scenario rimane sullo sfondo, mentre il capitano della Danimarca si appresta a concludere il suo ultimo grande torneo con la maglia della nazionale.

Per lui potrebbe arrivare a luglio un’offerta importante dalla Saudi League, e qualora dovesse essere Pioli il primo sponsor del trasferimento, Kjaer potrebbe anche decidere di chiudere la carriera a Gedda.