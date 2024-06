Bari: Magalini tenta il doppio colpo Bianco e Raimondo

Nelle scorse ore, Matteo Magalini, direttore sportivo del Bari, ha richiesto due giovani talenti per la squadra, secondo quanto riportato da pianetabari.com. Gli obiettivi erano Raimondo, attaccante classe 2004 della Ternana, autore di 9 gol in 38 presenze, e Bianco, centrocampista classe 2002 della Reggiana, che ha segnato 2 gol in 34 partite.

Tuttavia, la risposta è stata un cordiale rifiuto, poiché i rispettivi club di appartenenza, Bologna e Fiorentina, insieme ai rappresentanti dei giocatori, preferiscono farli continuare il loro percorso di crescita nelle attuali squadre. Magalini potrà eventualmente riparlarne dopo la preparazione estiva, ma per ora la trattativa è stata bloccata.