Brescia Oggi: “Mantova, Monachello ai saluti: piace al Lumezzane”

Dopo aver concluso una stagione positiva con il Mantova, coronata dalla promozione in Serie B, Gaetano Monachello è pronto per una nuova avventura. L’attaccante ex Palermo è diventato il principale obiettivo per il Lumezzane, il club guidato da Andrea Caracciolo. Secondo quanto riportato da BresciaOggi, Monachello interessa anche ad altre squadre, tra cui Trento e Legnago, quest’ultimo recentemente affidato all’ex Brescia Daniele Gastaldello. In aggiunta, il Lumezzane sta monitorando Nicola Pasini, che è attualmente svincolato dopo la mancata iscrizione della sua squadra al campionato di Serie C.

Continue Reading