Cittadella, Tronchin: «Aiuterò la squadra a raggiungere i propri obiettivi»

Simone Tronchin, il nuovo acquisto del Cittadella, ha rilasciato un’intervista a “Il Gazzettino” dove si è presentato ai tifosi e ha parlato della sua scelta e del direttore sportivo Stefano Marchetti.

«Il direttore mi ha sempre parlato dell’ambiente, della società e della squadra: si lavora bene, per i giovani è un bell’inizio. Marchetti mi seguiva da tanto tempo, dimostrandomi sempre grande stima, sono contento di essere arrivato a Cittadella. In questi anni ho giocato in un centrocampo a due, dove secondo me mi trovo meglio: le mie qualità più forti sono l’interdizione, i contrasti, duelli. So inserirmi negli spazi, devo un po’ migliorare nell’impostazione: mezzala o mediano non fa differenza».

«Farò di tutto per essere all’altezza della categoria, voglio dimostrare di poterci stare: aiuterò la squadra a raggiungere i propri obiettivi, cercando di togliermi qualche soddisfazione personale, Marchetti? Con me ha speso parole molto belle, che preferisco tenere per me. Mi aspetto una serie B tanto competitiva, ben diversa dalla C: ci saranno più qualità e fisicità, le squadre sono tutte attrezzate».