Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Bari è già al lavoro per rinforzare l’organico.

In particolare però questa volta al centro dell’interesse dei galletti c’è il rinnovo del portiere Marco Pissardo, in scadenza il 30 giugno 2025. Il club vorrebbe prolungare la sua permanenza in Puglia, con le parti che sono già al lavoro per trovare una soluzione.