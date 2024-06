Fuga da Sassuolo: anche io me ne vado e pure di corsa | Cessione a titolo definitivo

Il Sassuolo perde un altro big dopo la retrocessione. Questa è la volta buona per lasciare il club: cessione vicinissima

Il disastroso epilogo del Sassuolo, caduto all’ultima giornata e retrocesso per la prima volta nella sua storia, ha già avuto e avrà ripercussioni sul mercato. Una società storicamente attenta a non svendere i suoi talenti – ma anzi a rincarare la dose quando necessario – che nemmeno con la retrocessione vorrebbe perdere questa filosofia.

Di giocatori però che non vogliono giocare la Serie B è piena la rosa, questo vuol dire che la società dovrà scendere a patti con i propri tesserati per una volta e trovare un equilibrio. Di club che verranno a bussare alla porta dei neroverdi ce ne saranno tanti. Una trattativa su tutte è già andata in porto, mentre rimangono sullo sfondo diverse altre operazioni pronte a concludersi.

Le stelle del Sassuolo a poco a poco potrebbero lasciare l’Emilia, ed entro l’estate Carnevali dovrà essere in grado di consegnare al neo allenatore Fabio Grosso una squadra in grado di ritornare in A ma senza snaturarla troppo. Ecco la prima operazione andata in porto in uscita.

Sassuolo, primo addio illustre

Tra i senatori, Consigli e Ferrari su tutti, e le stelle, con Domenico Berardi infortunato ma come ogni estate al centro di tante voci di mercato, saranno tanti gli addii illustri tra le fila del Sassuolo. Chi si appresta a lasciare Reggio Emilia nelle prossime ore però è Matheus Henrique.

Il brasiliano classe 1997 partirà per il Sudamerica nelle prossime settimane, dopo che la società e il Cruzeiro in questi giorni hanno trovato l’accordo per il suo trasferimento. Le cifre dell’operazione però sono importanti, e il Sassuolo con questa cessione manda un messaggio anche agli altri calciatori: vendere sì, ma non svendere.

Matheus Henrique torna in Brasile

Sarà il Cruzeiro la nuova squadra di Matheus Henrique. Il centrocampista, arrivato dal Gremio per 10 milioni di euro torna in Brasile attirato dal progetto tecnico del club, che ha incontrato i dirigenti del Sassuolo nelle scorse ore in Italia. Il giocatore andrà via per 8,5 milioni di euro, una cifra che permetterà al Sassuolo di operare ancora in entrata.

Nonostante le sirene provenienti da altri club europei, Henrique alla fine ha deciso di fare ritorno a casa. Il Sassuolo intanto è pronto a combattere nonostante la Serie B su ogni trattativa, e a tenere una linea decisa anche sul mercato in uscita, per non svendere la squadra e cercare di rimanere competitivi.