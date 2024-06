Come riferito dal Secolo XIX, il club ligure è alla ricerca di un portiere a cui affidare i pali per la prossima stagione sportiva. In pole c’è Fulignati, estremo difensore ex rosanero che piace anche al Palermo.

Fulignati però non è il solo portiere in lista: piacciono anche Adrian Semper, Semuel Pizzignacco e Filip Stankovic.