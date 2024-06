Come riportato da “TMW” Il Trapani si è inserito tra le squadre interessate all’estremo difensore Antonio Donnarumma, classe ’90, che sarà svincolato dal Padova il prossimo 30 giugno. I granata sono alla ricerca di un portiere esperto per affiancare il giovane Enis Ujkaj, che ha ben figurato nell’ultima stagione di Serie D. Tuttavia, la trattativa non è semplice, poiché anche Avellino e Foggia sono sulle tracce del portiere.

