Finisce l’Europeo e vai a giocare alla Roma: si stanno accordando sotto banco | Dall’azzurro… al giallorosso

La Roma vuole portare un altro azzurro nella Capitale. Si cerca di chiudere l’accordo già durante l’Europeo

Ancora una volta gli Europei, giocati nel vivo del calciomercato, diventano vetrina per tutti gli uomini mercato del momento. In termine di prestigio, in termini economici; spesso a spostare basta la sola convocazione. E tra i 26 di Spalletti non mancano di certo i calciatori accostai a rumors di mercato.

La Roma, una delle squadre più rappresentate in nazionale azzurra, vorrebbe pescare proprio dall’Italia e puntare a uno dei 26 convocati per la prossima stagione. Un interessamento che è cresciuto proprio grazie alla convocazione in estate, per il calciatore che sta dimostrando di poter giocare ad alti livelli dopo un Campionato da assoluto protagonista in Serie A.

I giallorossi vorrebbero chiudere la trattativa già adesso, durante il ritiro dei giocatori in Germania, per portare a De Rossi il nuovo colpo a Trigoria agli inizi di luglio e non dovere aspettare l’estate inoltrata.

Roma, nuova idea per la difesa

Saranno tanti nuovi volti per Daniele De Rossi per la prossima stagione. Il tecnico si appresta alla sua prima estate da allenatore – fino ad ora era sempre subentrato a campionato in corso – e vuole incidere anche sul mercato per potersi presentare ai nastri di partenza con una squadra più che mai competitiva.

La difesa sarà uno dei reparti che subirà più rivoluzioni. Basti pensare alle tante bocciature sulle fasce, agli adii autorevoli. Per il 2025 la Roma in questo momento sarebbe interessata a Bellanova, terzino ex Inter che con la maglia del Torino ha condotto un ottimo campionato da titolare. L’Inter, nel 2023, non aveva riscattato il giocatore su cui invece il Toro ha puntato fortemente. I granata per farlo partire chiedono una cifra importante.

Bellanova-Roma: la richiesta del Torino

Convocato anche a sorpresa in nazionale, continua il momento d’oro di Bellanova. Dalla finale di Champions – in cui ha anche giocato alcuni minuti – del 2023 agli Europei nel 2024, il giovane terzino continua la sua crescita e ha attirato a se gli occhi dei club più importanti.

La Roma vorrebbe portarlo nella Capitale in estate, per dargli una maglia da titolare il prossimo anno. Il Torino però non sarebbe disposto a scendere sotto i 20-25 milioni per lasciarlo partire. Nelle prossime settimane la trattativa potrà entrare nel vivo, e qualora la Roma riuscisse a piazzare alcuni colpi in uscita, potrebbe tentare l’assalto in maniera concreta.