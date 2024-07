Vieni con me al Napoli: Spinazzola chiama il suo compagno di squadra | Addio Roma, va da Conte

Leonardo Spinazzola lo convince a vestire la maglia del Napoli: è il suo ex compagna. Addio alla Roma.

Il calciomercato nasconde sempre qualche sorpresa. Non sono passano certo in secondo piano la voglia di cambiare aria, di guadagnare di più, di mettersi in mostra con una nuova maglia, ma per i trasferimenti importanti una grossa fetta delle decisioni passano anche dalle questioni ambientali, di spogliatoio, di serenità di una piazza.

Lo abbiamo visto lo scorso anno a Napoli, che con il via vai di allenatori era diventata una squadra confusionaria e senza idee. Adesso però con l’arrivo di Conte, che gode di grande stima in giro per la Serie A, tutto sembra essere cambiato. Gli allenatori spesso si preoccupano infatti di chiamare personalmente i diretti interessati per le trattativa, così come lo fanno i calciatori tra di loro.

Amici, compagni di nazionale, che si trasferiscono con maggiore voglia se, nei nuovi spogliatoi, trovano già un ambiente sereno. E’ il caso di Leonardo Spinazzola, che da Roma è sbarcato a Napoli e con lui potrebbe arrivare un suo grande amico in giallorosso.

Napoli, Spinazzola convince il nuovo colpo

Il nuovo spogliatoio a Napoli sta per prendere forma. Nuovi acquisti, calciatori blindati dalla società e dall’allenatore, con un Antonio Conte pronto a rimettere i campioni d’Italia 2023 finalmente in carreggiata dopo un anno piuttosto disastroso.

Uno dei colpi più attesi riguarda l’attacco, con Osimhen ormai in partenza, e in queste ore il Napoli potrebbe chiudere con Romelu Lukaku. Ex Roma, amico di Leonardo Spinazzola, il belga sembra proprio il profilo perfetto, già da mesi, per gli azzurri: ecco cosa manca per portarlo a Napoli.

Lukaku, Napoli a un passo

Con Osimhen finalmente conteso tra le big d’Europa e pronto a lasciare, il Napoli potrà affondare il colpo per Romelu Lukaku. L’amicizia con Conte, e la voglia di riabbracciarlo, potrebbe giocare un ruolo cruciale nella decisione di big Rom, ma anche lo spogliatoio lo aspetterebbe a braccia aperte.

I partenopei sono sul giocatore ormai da tempo, e rimarrà solamente da trattare col Chelsea, visto il gradimento dell’attaccante per la piazza. I blues chiedono una cifra importante, sui 40 milioni di euro, per lasciare partire il belga. Stavolta sarà impossibile chiedere un prestito ai londinesi infatti, che già a inizio estate avevano chiarito la volontà di vendere a titolo definitivo il giocatore.