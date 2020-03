Riapre a Palermo il mercato ortofrutticolo ed è subito ressa fuori dai cancelli, con commercianti ammassati in attesa della riapertura. “BlogSicilia” racconta quanto accaduto: “Non appena sono stati aperti i cancelli diversi abusivi hanno cercato di entrare creando non pochi problemi alle pattuglie della polizia municipale. Camion, moto ape e furgoncini hanno invaso l’area interna ed esterna del mercato. Nel corso dei controlli degli agenti della polizia municipale sono state trovate merci provenienti dai paesi i cui ci sono focolai attivi come Francia e Spagna. La merce non era accompagnata da documenti che attestassero i la corretta santificazione dei mezzi o che ne comprovi la catena igienica sanitaria”. Di seguito una clip: