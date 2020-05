L’accordo tra il gruppo di Felleca e la Holding capitanata dal finanziere Follieri è stato ormai ratificato. Stando a quanto riferito da “Antennasud.com”, emittente televisiva regionale pugliese, la Holding di Raffaello Follieri avrebbe in pentola un progetto rassicurante già vagliato e approvato attentamente da Roberto Felleca e Davide Pelusi, difatti, in particolar modo, tale iniziativa imprenditoriale, garantirebbe un investimento societario pari a 15 milioni di euro in un periodo temporale rapportato ai prossimi tre anni ordunque comprendente anche il contributo per l’edificazione del tanto agognato “centro sportivo”. In basso il video in questione.