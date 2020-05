«I sostenitori potranno tornare. Garantiremo che l’accesso alle strutture per la disinfezione, l’acquisto di biglietti, l’arrivo allo stadio non conduca a raduni e che le persone vengano collocate nello stadio in conformità con gli standard sanitari». E’ questo l’annuncio del Primo Ministro polacco Mateusz Morawiecki. In Polonia, dunque, permesso un parziale accesso allo stadio da parte del pubblico. Il presidente della Federcalcio polacca Boniek ha poi specificato: «Inizialmente, saranno ammessi solo i tifosi di casa».