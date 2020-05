Intervenuto ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”, Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha commentato così la ripresa del campionato di serie B: «Da sempre abbiamo pensato che i verdetti vadano stabiliti mediante il merito sportivo e le regole, situazioni che solo il campo può garantire al 100%. C’è ansia, positiva, di ripartire, sappiamo che il percorso non è esente da difficoltà, ma la situazione sanitaria è più positiva, speriamo di ridurre al minimo i contagi. La squadra come ha preso la notizia? Avevo avuto modo di fare una sorta di sondaggio a inizio settimana e ho visto grande voglia da parte di tutti: cosa della quale non dubitavo, tutta la squadra ha sempre presto parte anche agli allenamenti facoltativi, vogliono riprendere. Anche perché tutti avevamo la consapevolezza di ciò cui andavamo incontro in caso di stop: la ripresa era l’unica strada percorribile. Il Benevento è irraggiungibile per tutti, questo va detto. Per il resto sono curioso, il torneo presenterà molte incognite e novità sotto tanti punti di vista, e credo che avrà la meglio chi sarà più bravo a cambiare senza togliere tasso tecnico alla squadra».