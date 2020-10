“I morti per Covid? Li hanno ammazzati apposta. Le bare di Bergamo? Erano tutte una falsità”.

Secondo i manifestanti riuniti in piazza San Giovanni a Roma, i video e le foto dei camion dell’esercito che trasportavano i morti di Covid di Bergamo, «appartenevano ai 360 clandestini affogati in mare sei o sette anni fa». La prova? «Abbiamo visto, ingrandendo le targhette sulle bare che c’era scritto “sconosciuto”.





Le mascherine invece sono considerate “inutili”. Molto meglio «invitare la gente a migliorare il proprio sistema immunitario e a mangiare in maniera più salutare. “Con le mascherine si crea acidosi nei polmoni e nel sangue umano”, ripetono molti in coro, ma la frase più gettonata è: “Siamo in una dittatura sanitari”», declinata in varie salse. Il nemico numero uno, però resta lui: il vaccino. «Sarà l’olocausto degli italiani», sostengono i negazionisti.

