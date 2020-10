Dalla pagina del Comune di Lascari, il nuovo primo cittadino, Franco Schittino scrive alla cittadinanza sulla situazione attuale che sta colpendo il piccolo centro.

Questo il suo messaggio:

“Cari Concittadini, non avrei, di certo, immaginato un inizio di sindacatura così travagliato.





Non vi è stato neppure il tempo di prendere atto dei recenti risultati elettorali, né di ringraziarvi dei consensi ottenuti, che ci siamo subito trovati a dover fronteggiare il ripresentarsi dell’emergenza covid-19 nel nostro territorio. La nostra comunità, da poco affrancatasi dall’allarme vissuto nei mesi precedenti, è stata investita da una nuova ondata di contagi.

Ci siamo ritrovati, in poche ore, a dover gestire e organizzare interventi di aiuto, assistenza e solidarietà, verso le famiglie interessate dai nuovi contagi.

Parimenti, ci si è tempestivamente adoperati per l’individuazione delle catene di contatti tra i soggetti risultati positivi al Covid-19 e molti dei nostri concittadini, per l’adozione degli opportuni provvedimenti in merito.

Esprimo, da primo cittadino della nostra comunità, la mia vicinanza a quanti stanno vivendo momenti di grande sconforto, garantendo la presenza e l’impegno costante dell’amministrazione comunale a fianco di ognuno di voi.

Invito tutta la cittadinanza all’adozione di comportamenti responsabili, nel rispetto delle norme e restrizioni previste per il contenimento dei contagi.

Confido nel senso civico di tutti noi, affinché, nel nostro paese non si intraprenda una qualche spiacevole caccia all’untore, che rischierebbe soltanto di esacerbare gli animi, soprattutto in mancanza di riferimenti certi e oggettivamente verificati.

In questo momento la nostra comunità ha l’obbligo morale di stringersi in un abbraccio ideale di collaborazione e solidarietà, come noi, cittadini di Lascari, abbiamo dimostrato molte volte di saper fare!

Al fine di limitare gli spostamenti dei nostri studenti pendolari, abbiamo già provveduto a richiedere, presso gli Istituti di istruzione superiore del nostro territorio, l’attivazione della didattica a distanza; in tal senso rinnoviamo l’invito, già rivolto agli studenti degli istituti di scuola secondaria di II grado, a non recarsi a scuola fino a nuove disposizioni.

Abbiamo inoltre provveduto, tramite un laboratorio di analisi privato, a programmare l’effettuazione di tamponi rapidi, a partire da martedì 13 ottobre presso il piazzale antistante la stazione ferroviaria di Lascari.

Nell’effettuazione dei tamponi sarà data priorità agli alunni e al personale docente e operatori scolastici delle classi 1^A, 2^A, 4^B, 5^A della scuola primaria “M. T. di Calcutta”, ai frequentatori della ludoteca, e a quanti sono venuti in contatto con soggetti positivi al Covid – 19, rientrando nei cosiddetti “contatti stretti” di questi ultimi.

Le generalità degli interessati sono state fornite agli organi competenti; su di esse vige l’obbligo di rispetto della privacy.

I diretti interessati saranno contattati individualmente, in tempo utile per la calendarizzazione del test diagnostico. L’effettuazione del tampone sarà su base volontaria.

Ci siamo, inoltre, attivati con l’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste per richiedere la sanificazione di tutto il territorio comunale che sarà svolta, molto probabilmente, entro giorno 19 c.m.

Corre l’obbligo di evidenziare che, contrariamente a quanto riportato da alcune testate giornalistiche telematiche, LASCARI NON E’ STATA DICHIARATA ZONA ROSSA.

Abbiamo semplicemente proposto alla Presidenza della Regione, l’attuazione di un protocollo di contenimento del contagio che prevede quanto segue:

Orario di chiusura dei locali aperti al pubblico alle ore 21.00 per i bar e alle ore 22.00 per i ristoranti;

Accessi contingentati nei locali pubblici ed esercizi commerciali, con uso di mascherina, secondo il previsto distanziamento sociale;

Funzioni religiose con distanziamento sociale ed uso di mascherina;

Attivare, ove possibile, la didattica a distanza.

L’attuazione di tale protocollo è subordinata all’approvazione da parte della Regione, che, ad oggi, non è ancora pervenuta.

Rivolgendomi a quanti si trovano in quarantena, faccio presente che per tutte le esigenze possono contattare i seguenti numeri: 0921/427002 – 320/7413728.