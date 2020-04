La nuova ordinanza del governo regionale concede lo “start” a tutti gli stabilimenti balneari che da oggi potranno organizzarsi con la manutenzione, l’allestimento delle cabine, la pulizia della sabbia. Una gran bella notizia per tutti i siciliani: che sognano i tuffi e la tintarella. Nel testo firmato dal presidente della Regione è scritto: “È consentita l’attività di manutenzione, di montaggio e di allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza. L’impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento sociale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori”. Nei giorni scorsi era anche venuta a galla anche l’ipotesi di predisporre dei box di plexiglas per evitare contatti tra i bagnanti, una sorta di boutade prontamente smentita. La stagione balneare inizierà in ritardo ma inizierà, come dice in questo video, di Gds, l’amministratore dell’Italo Belga, Antonio Gristina: “Siamo in perdita ma dobbiamo essere obbligatoriamente fiduciosi. Siamo consapevoli che l’impatto del distanziamento sociale in termini economici è assolutamente negativo, ma non possiamo permetterci il lusso di fermarci. La spiaggia è comunque un luogo tendenzialmente di salubrità, è uno dei posti dove il distanziamento sociale è facilmente realizzabile, siamo pure all’aria aperta”. Per il video CLICCA QUI