Il patron del Vicenza, Renzo Rosso, è intervenuto alla trasmissione “Quarta Repubblica” ed ha parlato dell’emergenza Coronavirus attaccando il Governo. Ecco le sue parole riportate da “Trivenetogoal.it”: «Voglio fare i complimenti a Conte perché è un grande fenomeno, uno che riesce ad avere il 54 percento dei voti popolari, uno che riesce addirittura ad ottenere gli applausi dicendo che gli altri Paesi lo ammirano per quello che fa, quando poi loro fanno il contrario, quindi è un fenomeno da studiare. Poi però fra qualche mese ci risentiremo perché non apriamo le aziende e ogni giorno abbiamo migliaia di posti di lavoro che saltano e avremo tante persone a casa che non sanno dove andare a mangiare ed un sacco di problemi»