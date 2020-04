Un uomo a Milano è stato arrestato per aver avere rubato all’Esselunga 42 copie della “Settimana enigmistica”. Secondo quanto riporta “Repubblica.it”, si è difeso stamattina nell’interrogatorio di convalida spiegando che avrebbe voluto venderle agli anziani residenti nella sua zona a un prezzo scontato visto che non possono uscire di casa per l’emergenza coronavirus.