Vicenza, Renzo Rosso: «Il sogno è sempre quello di arrivare in Serie A»

Al Vinitaly il presidente del Vicenza, Renzo Rosso, ha rilasciato delle dichiarazioni sulle ambizioni del club veneto. Di seguito le sue parole riprese da Trivenetogoal.it:

«Il calcio non è come un’industria, ha tante variabili che alla fine si riducono nel fatto se la palla entra o no. Anche quest’anno, come nei precedenti, abbiamo la squadra più forte del campionato: lo dimostrano i risultati ottenuti nel girone di ritorno, è cambiato quasi solo l’allenatore, eppure i risultati sono molto diversi. Visto come stiamo andando, adesso speriamo che finalmente ci possa andare bene, perché la città se lo merita: c’è un grandissimo tifo, è una città speciale, e credo che ce lo meriteremmo anche noi per il lavoro che abbiamo fatto. Playoff? Ci resta quest’ultima chance: proviamoci. Se ci andasse bene, potremmo veramente iniziare a pensare di fare il grande calcio, perché il sogno è sempre quello di arrivare un giorno in serie A».