Come riferisce il Corriere del Veneto – edizione Vicenza e Bassano, su Radio Vicenza è intervenuto il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, che ha fatto il punto anche sul Vicenza di Renzo Rosso: “Aspettiamo ma credo sia giusto e corretto che venga riconosciuta la promozione alle prime tre dei gironi.

Vicenza, Monza e Reggina sono tutte squadre che di fatto avevano dominato il campionato. Il Vicenza ha 6 e 8 punti di vantaggio su Reggiana e Carpi e in questo momento è un modello come società, ha un’ottima organizzazione e solidità finanziaria. Con tutta l’umilità del caso, credo che la promozione sia un atto dovuto”.

C’è poi la questione legata alla ristrutturazione dello stadio “Menti”: “Siccome il Comune non è più in grado di spendere soldi sulle manutenzioni dello stadio perché abbiamo poche risorse e ci sono altre strutture sportive che hanno bisogno di lavori, la nostra idea è di dare il Menti in concessione alla società, per 20/30 anni, per ammortizzare gli investimenti necessari.

L’intenzione è di sistemare l’impianto esistente, con una ristrutturazione all’inglese in città, chiaro con delle limitazioni, ma magari con un sistema di parcheggi esterni con navette per favorire l’afflusso del pubblico.

La nostra sarebbe una concessione al privato: se investe sullo stadio è giusto che sappia di avere la disponibilità dell’impianto il tempo necessario per ammortizzare gli investimenti”.