Attraverso il proprio sito ufficiale la Vibonese ha annunciato il nuovo tecnico.

Ecco la nota:





“L’U.S. Vibonese Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Giorgio Roselli. Il neo allenatore ha firmato un contratto che lo legherà ai colori rossoblù fino al termine della stagione corrente e sarà coadiuvato da Marco Colle su cui la Società ha inteso rinnovare la fiducia riposta ad inizio stagione. Dopo aver definito le pratiche di tesseramento e svolto le visite mediche da protocollo sanitario vigente, mister Roselli ha diretto il suo primo allenamento al “Luigi Razza” in vista della trasferta di Viterbo. Giorgio Roselli, nativo di Montone (Perugia), reduce da un’esperienza a Malta con il Senglea Athletic, è un veterano della Serie C potendo vantare oltre 600 presenze sulle panchine di Alessandria, Triestina, Varese, Viterbese, Mantova, Cremonese, Grosseto, Bassano, Lecco, Pavia, Gubbio, Cosenza (per 3 anni consecutivi), Sambenedettese e Monopoli. Nel suo palmarés vanta la vittoria del Campionato di Serie C2 e Serie C1 con la Cremonese ed il conseguente approdo in Serie B, la vittoria del Campionato di Serie C2 con il Varese nella s.s. 1997-98 e la conquista della Coppa Italia Lega Pro con il Cosenza nel 2015”.