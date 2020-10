Attraverso il proprio sito ufficiale la Vibonese ha annunciato l’acquisto di vincenzo Plescia, ex rosanero. Ecco il comunicato:

L’U.S. Vibonese Calcio comunica di essersi assicurata a titolo temporaneo dal Renate le prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Plescia. L’attaccante palermitano classe 1998, dotato di caratteristiche fisiche da “ariete” puro, nel corso dell’ultima stagione ha collezionato 34 presenze (con 4 reti) tra campionato e Coppa Italia con la casacca nerazzurra. Scuola Palermo il neo centravanti rossoblù ha militato nel Gubbio e nel Siracusa in Serie C e nel Roccella in D. Espletate le formalità di rito il calciatore sarà a disposizione dello staff tecnico e dei suoi nuovi compagni.