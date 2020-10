Il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, intervenuto ai microfoni de “La Sicilia” ha commentato l’ipotesi di una nuovo lockdown a causa del Covid-19: “Io continuo a sostenere – ha aggiunto – che non dovevamo essere chiusi almeno all’inizio. Perché noi in Sicilia non abbiamo avuto pandemie, l’Istat parla nel primo semestre dell’1% di morti in meno rispetto allo scorso anno. Noi per avere l’1% di morti in meno rispetto all’anno scorso abbiamo perso l’11% di Pil. Bene, qualcuno qualche scemenza l’ha fatta”.