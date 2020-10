«Cosa mi aspetto di poter dare? Palermo è stata una scelta semplice, inutile discutere la piazza e quanto sia importante per un giovane come me. Sono pieno di entusiasmo e pressioni positive. Mi sono allenato col Torino e mi sento bene, la squadra è giovane e forte. Abbiamo solo bisogno di entrare in condizione. Obiettivo personale? Sicuramente mi sto ponendo degli obiettivi giorno dopo giorno. Ho una voglia matta di stupire e mostrare tutto il mio potenziale e penso di essere in una piazza dove posso farlo. Al momento testa bassa e pedalare, ma sono sicuro di fare bene». Queste sono state alcune delle parole rilasciate da Nicola Rauti in conferenza stampa.