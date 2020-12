Attraverso il proprio sito ufficiale la Lega Pro ha diramato le designazioni arbitrali per la 16^ giornata in serie C. Vibonese-Palermo sarà diretta da Gino Garofalo di Torre Del Greco. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Stringini e Vettorel. IV Ufficiale Di Cairano.