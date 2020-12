Angelo Galfano, allenatore della Vibonese, prossimo avversario del Palermo, è intervenuto in diretta a “Goalsicilia.it” presentando la sfida con i rosanero.

Queste alcune sue parole: «La partita contro il Palermo sarà durissima, sono una squadra forte. Noi dovremo dare il massimo. Quando ero piccolo scavalcavo i cancelli per entrare allo stadio Renzo Barbera e vedere da vicino i rosanero.





Affrontare il Palermo sarà per me un’emozione, ma appena inizierà la partita saremo avversari e faremo di tutto per portare a casa un risultato utile»