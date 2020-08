In un periodo in cui l’organico della prossima stagione di serie C risulta più che mai incerto, alcune società hanno già presentato, con qualche giornata d’anticipo, la domanda di iscrizione al prossimo torneo. È il caso della Vibonese che, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato di aver formalizzato la propria richiesta inserimento nella terza serie anche per la stagione 2020/21.

“In anticipo rispetto al termine fissato del 5 agosto, l’U.S. Vibonese Calcio comunica di aver formalizzato la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C 2020/21 corredata dai tutti i documenti richiesti, ivi comprese la garanzia fideiussoria e la tassa di partecipazione, già anticipati via Pec nelle scorse ore. Il Club guidato dal Presidente Pippo Caffo, attende quindi il disco verde ufficiale alla nuova stagione.”