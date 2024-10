Viali presenta Palermo-Reggiana: «Pronti per andare a fare una gara di livello al Barbera»

Il tecnico della Reggiana William Viali, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Dall’infermeria tutto bene. Tutto pronto per andare a fare una partita di livello al Barbera. Contro il Frosinone abbiamo fatto la partita che volevamo conquistando un risultato importante. Ogni partita può spostare gli equilibri, dobbiamo avere continuità anche a Palermo. Vido centrale? Lo avevo già provato in passato e ha dimostrato di starci bene ed essere convinto in fase realizzativa. E’ un’arma in più per la nostra fase offensiva».

«Affronteremo una squadra forte costruita per fare un campionato importante, in casa hanno perso qualche punto. Non posso raccontare tutte le qualità che ha il Palermo, ha giocatori importanti per la categoria, sarà una gara complicata come tutte. Pubblico del Barbera? Il peso potenzialmente c’è, ma l’andamento delle partite spostano le condizioni mentale, è chiaro che se ci presentiamo molli e dando energie all’avversario è normale che il pubblico si infiamma e dà una spinta in più. Dobbiamo essere bravi a limitare il Palermo e non accendere il pubblico di casa».

Ecco la clip con la conferenza stampa integrale: