Secondo quanto riporta il “Giornale di Sicilia”, sono negativi i tamponi dei 169 migranti a bordo della Moby Zazà. Adesso i ponti della nave saranno sanificati prima di poter imbarcare i 180 migranti della Ocean Viking. Sulla Moby Zazà, dopo lo sbarco dei 169 migranti e prima dell’imbarco dei 180, resteranno 42 persone di cui 30 contagiati dal Covid. Ecco qui di seguito quanto si legge in un tweet della ong Sos Mediterranee: “La #OceanViking è in rada fuori da Porto Empedocle su richiesta dell’autorità portuale. La nave è ancorata e attende istruzioni. Al momento non abbiamo ricevuto informazioni su come e quando avverrà lo sbarco”.