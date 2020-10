Il governo potrebbe introdurre nuove restrizioni già nel weekend nel tentativo di piegare la curva dei contagi di coronavirus in crescita.

Se i nuovi casi di Covid-19 dovessero continuare ad aumentare a questo ritmo, non resterebbe che inasprire le norme in vigore.





Oltre ai luoghi della movida, finiti al centro di uno scontro tra governo e sindaci, ci potrebbero essere altre chiusure. Come riporta “Fanpage.it”, l’attenzione rimane alta sui trasporti pubblici, per cui si potrebbe decidere di limitare ulteriormente la capienza massima consentita a bordo o di aumentare i mezzi in circolazione in modo da diminuire il carico.

Nel frattempo resta in mano ai governatori la possibilità di introdurre misure più restrittive. Se dovesse arrivare un nuovo Dpcm già questo fine settimana, sarebbe il terzo in un mese.