Venezuela: la surreale linea del fuorigioco diventa virale (FOTO)

Un episodio curioso accaduto in Venezuela sta facendo il giro del web. Durante la partita tra Puerto Cabello e Portuguesa, una linea del fuorigioco tracciata in modo insolito ha catturato l’attenzione dei social media, diventando virale nelle ore successive all’incontro.

L’introduzione del VAR ha reso il calcio più equo, specialmente nelle decisioni sul fuorigioco, dove la tecnologia può essere oggettiva e precisa. Tuttavia, questo principio è stato messo in discussione durante una partita del campionato venezuelano. Un gol del Puerto Cabello è stato correttamente annullato per fuorigioco, ma ciò che ha fatto discutere è stata la linea del fuorigioco mostrata in televisione: una linea obliqua che sembrava quasi tenere in gioco l’autore del gol, Darlon Rodríguez.

Durante la partita giocata alla Bombonerita, un assistente arbitrale ha segnalato un evidente fuorigioco, annullando così il gol. La situazione si è complicata quando la trasmissione televisiva ha mostrato una linea del fuorigioco obliqua, suscitando confusione e divertimento tra gli spettatori. Un giocatore è in posizione di fuorigioco quando, al momento del passaggio, si trova nella metà campo avversaria ed è più avanti rispetto al penultimo difensore. Tuttavia, la linea tracciata in questo caso sembrava non rispettare questa regola.

Il giornalista Manuel Todea del quotidiano El Meridiano ha tentato di fare chiarezza, spiegando che non è chiaro se la linea mostrata fosse quella ufficiale del VAR o una grafica del canale televisivo: “È tutto piuttosto confuso e finora non è stato dato alcun chiarimento ufficiale su questo argomento”. Molti utenti sui social hanno poi specificato che si trattava di una grafica tv, mentre il VAR aveva correttamente tracciato la linea.

Fortunatamente, l’arbitro non ha ricevuto indicazioni per modificare la sua decisione. Se lo avesse fatto, ci troveremmo di fronte a un vero scandalo per il calcio venezuelano e sudamericano, andando contro il principio del fuorigioco. Questo episodio sottolinea l’importanza della precisione e della trasparenza nell’uso della tecnologia e del VAR. L’immagine della linea obliqua è diventata virale, suscitando risate e indignazione tra gli appassionati di calcio di tutto il mondo.