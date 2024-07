Torna a giocare soltanto nel 2025 | 6 mesi di squalifica inflitta dalla FIFA: vale in Nazionale e con il club

Dopo quanto successo fuori dal campo, il giocatore rischia una squalifica molto severa: scende in campo la Fifa

L’euforia per la vittoria, il gesto denunciato da tutti. Sono ore di grande apprensione per la nazionale argentina, nonostante la vittoria recente in Copa America. Sulla selecion albiceleste infatti è spuntata l’ombra di una pesantissima squalifica.

Il tutto per comportamenti extra campo, ancora una volta, dopo le polemiche del Mondiale e il comportamento antisportivo di alcuni componenti della squadra campione del Mondo. Stavolta il caos è scoppiato per un video circolato sui social, che riprende alcuni giocatori festeggiare nel post partita di Colombia-Argetina.

Nella bufera è finito un giocatore su tutti, e i compagni di squadra di club dopo i fatti, hanno già tolto il segui sull’Instagram del giocatore, prendendo così le distanze. A condannarlo è stato un video girato nei momenti di festeggiamento della vittoria finale, dove il giocatore di livello internazionale si sarebbe lasciato andare a frasi razziste in un coro.

Le frasi razziste in un coro

Dopo la vittoria della Copa America, l’Argentina si è data nuovamente alla pazza gioia con i festeggiamenti. I calciatori, tra cui Enzo Fernandez, si sarebbero come mostrato dalle immagini di un video circolato sui social, lasciati andare a un coro offensivo nei confronti degli avversari odiosissimi della Francia – dai tempi del Qatar -.

Un coro che ha fatto infuriare la federazione Francese, che tramite Diallo il presidente della FFF ha fatto sapere di volere denunciare alla FIFA l’accaduto, e che fa riferimento alle origini dei nazionali francesi: “Giocano per la Francia, ma i loro genitori sono dell’Angola. La loro madre è del Camerun, mentre il loro padre è della Nigeria. Ma il loro passaporto dice francese” recita il becero testo. Il giocatore si è scusato su Instagram, ma secondo molti osservatori rischia ben più di una multa.

Enzo Fernandez, ipotesi squalfica

Nelle ore subito successive all’episodio, anche il Chelsea ha deciso di intervenire con un comunicato ufficiale. Il club ha fatto sapere di avere aperto una proceduta disciplinare interna, e il giocatore potrebbe essere sanzionato come avvenuto in passato già per altri casi simili.

“Il Chelsea ritiene ogni forma di discriminazione inaccettabile, siamo un club orgoglioso diversificato e inclusivo, le persone provenienti da ogni cultura, di ogni comunità e identità si sentono benvenute. Apprezziamo le scuse dei nostri giocatori e le riconosciamo, useremo questo episodio per educare”. Insomma, niente di grave per Fernandez, almeno da quanto si legge da questo comunicato. Intanto però c’è chi ipotizza una squalifica a livello internazionale imposta dalla Fifa.