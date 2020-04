Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Venezia ha reso noto che Antonio Junior Vacca è ufficialmente guarito dal Coronavirus. Ecco il comunicato: “Antonio Junior Vacca ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo, pertanto il giocatore risulta completamente guarito. Vacca inoltre si sottoporrà a tutti gli altri accertamenti previsti dal protocollo non appena sarà possibile”.