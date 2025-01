Gazzetta dello Sport: “Venezia, un colpo da “Champions” per dimenticare Pohjanpalo”

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Venezia si prepara a sostituire Joel Pohjanpalo, sempre più vicino al Palermo, con un nome di grande esperienza internazionale: André Silva. L’attaccante portoghese, classe 1995, vanta 53 presenze e 19 gol con la maglia della nazionale tra il 2016 e il 2022, oltre a un passato importante tra Porto, Milan, Eintracht Francoforte e Lipsia.

Silva si era messo in luce al Porto, segnando 21 gol in 44 presenze nella stagione 2016-17 tra campionato, coppa portoghese e Champions League, prima del passaggio al Milan. In Bundesliga, con l’Eintracht Francoforte, aveva vissuto la sua stagione migliore, con 28 reti in 32 partite nel 2020-21. Tuttavia, il suo impatto al Lipsia e alla Real Sociedad è stato meno incisivo, con soli 3 gol in 24 presenze nell’ultima stagione e una stagione attuale caratterizzata da poco minutaggio (305 minuti giocati e un gol).

Alternativi in attacco

Il Venezia sta esplorando diverse opzioni per rinforzare il reparto avanzato, indipendentemente dall’uscita di Pohjanpalo. Tra i nomi in lista ci sono Andrea Belotti, su cui c’è anche il Monza, ed Eldor Shomurodov, per il quale il club lagunare potrebbe superare l’interesse dell’Empoli offrendo un acquisto a titolo definitivo alla Roma, piuttosto che un semplice prestito.

Inoltre, con Raimondo già trasferito alla Salernitana e Christian Gytkjaer in possibile uscita (direzione Sampdoria, magari per uno scambio con Fabio Borini), l’attacco del Venezia necessita di rinforzi concreti.

Movimenti in difesa e centrocampo

Per la difesa, il Venezia ha ufficializzato l’arrivo di Fali Candé, 26enne centrale della Guinea-Bissau, in prestito con diritto di riscatto dal Metz (Ligue 2). Candé sarà già a disposizione di Eusebio Di Francesco per il derby contro il Verona, soprattutto se Sverko e Altare, entrambi assenti nell’ultima gara contro il Parma, non dovessero recuperare.

Il futuro di Antonio Candela è ancora incerto: il passaggio al Pisa è sfumato, ma Sassuolo e Palermo sono interessati al giocatore. Nel frattempo, il Venezia è vicino a Giovanni Di Renzo, difensore 22enne del Latina, che dovrebbe essere girato in prestito alla Vis Pesaro.

Per il centrocampo, il club mantiene forte l’interesse per Kike Pérez del Valladolid, considerato una priorità per rinforzare la mediana.